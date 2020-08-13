İlam ilinde 1500 hektar modern sulama sistemi faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Ruhani bugün video konferans yöntemiyle İlam ve Kermanşah illerinin 1650 hektar tarım arazilerinin modern solama sistemlerinin açılışını gerçekleştirdi.

İlam ilinde açılışı yapılan proje ile 1500 hektar tarım alanı modern sulama sisteminden yararlanacak ve bu proje 600 kişiye istihdam sağlayacaktır.

İlam ilinde toplam 17 bin 889 bin hektar alanın proje kapsamında olduğu ifade edilmektedir.

Ruhani iki ay önce de İlam ilinde büyük tarım ve sulama projelerinin açılışını yapmıştı.

İlam ilinde 340 bin hektar tarım alanı mevcuttur.

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2012