Erdekaniyan: Enerji Bakanlığı bünyesinde yılsonuna kadar 196 büyük proje açılışı yapılacaktır

Erdekaniyan yaptığı açıklamada son haftalarda her hafta yapılan büyük projelerin açılışına değinerek şu ana kadar 54 büyük enerji projesinin açılışının gerçekleştiğini bu rakama yılsonuna kadar 196 projenin ilave edileceğini söyledi.

İran’ın sınır akar suları bakımından dünyada kendine has konumu olduğunu ifade eden Erdekanizyan, İran’da 12 ilin komşularla sınırı olduğunu , 48 sınır nehrinin olduğunu ve bunların 40’ının İran’dan kaynaklandığını belirterek, tüm bu akan sular için uluslararası anlaşmalar olduğunu söyledi.

Ortak akan sular için toplam 52 baraj yapıldığını ifade eden Erdekaniyan bunların 24’ünün Ruhani hükümetinde ve son 7 yılda yapıldığını söyledi.

Barajlar yapımındaki amacın halkın içme suyunun temini ve refahı olduğunu ifade eden Erdekaniyan, 46 şehir ve 1036 köyün içme suyunun bu barajlardan temin edildiğini ayrıca bu barajların 370 megawatt elektrik üretme kapasitesi olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish4

2012