Nobaht: Amerikan ambargoları hezimete uğradı

Nobaht, Sari kentinde yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, İran’a ambargo uygulayarak tüm ekonomik ve altyapı programları durdurmak istiyordu fakat şiddetli ambargolar ve tüm bankacılık yollarının kapanmasına rağmen ülkenin gelişme ve ekonomik programları durdurulmadı ve devam etti. ‘’ dedi.

Ambargolarla birlikte tüm para transfer yollarının kapandığını ve hatta hastalara ilaç alım yollarını kesildiğini ifade eden Nobaht, tüm bu zorluklara rağmen ülkenin gelişme ve ekonomik programının ilerlediğini, tüm maaşların ve ödemelerin zamanında ödendiğini söyledi.

Nobaht, ‘’ Amerika’nın beklentisi ambargolarla birlikte hükümetin maaşları ödemekte zorlukla karşılaşmasıydı fakat hiç bir arzuları gerçekleşmedi ve bugün İran ambargolarının destekçileri Bolton ve Hook’un işbaşında olmamaları ambargoları hezimete uğradığı uluslararası düzeyde konuşulmaktadır. ‘’ dedi.

Ambargoların hezimete uğramasının en önemli sebebinin halkın direnişi olduğunu ifade eden Nobaht, halkın zorlu ekonomik şartlara rağmen direnişi ile ambargoları hezimete uğrattığını söyledi.

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2012