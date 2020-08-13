Zarif: Nükleer anlaşmanın Amerikan tarafından yok edilmesi orman kanununa dönmektir

Zarif, Fransa’nın Le Monde gazetesinde yayınlanan makalesinde, Amerika’nın mevcut yönetiminin İran nükleer programı ile ilgili 2015 yılında imzalanan anlaşmayı yok etmeye çalışarak uluslararası hukuk ve çoğulculuktan kalanları yok etmekle tehdit ettiğini söyledi.

İran’ın kör ambargoların hedefi olduğunu ifade eden Zarif, mevcut ABD yönetiminin uluslararası camianın geleceği ile ilgili bir vizyonu olmadığını söyledi.

Amerikan yönetiminin hiçbir konuda gerçek bir programı olmadığını ifade eden Zarif, buna ABD topraklarında korona ile mücadelenin de dahil olduğunu, bu yönetimin tek yaptığının kanun hükümetini savunan herkese saldırmak olduğunu söyledi.

2015 yılında İran nükleer anlaşmasının imzalandığını ifade eden Zarif, Trump yönetiminin bu anlaşmadan tek taraflı ayrılmasına işaretle şimdi de 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına aykırı olarak İran silah ambargosunun uzatılması yönünde tasarı sunduğunu yazdı.

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2012