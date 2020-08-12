Ruhani: Amerika’nın KOEP mekanizmalarını kullanma hakkı yoktur

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa’nın ABD etkisinde kalmaması ve gerektiğini belirterek, ‘’ 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı gereği 18 Ekim’den itibaren İran aleyhindeki silah ambargosu kalkmalı ve eğer ABD bunun aleyhine bir şey yapmak isterse bu kararın çiğnenmesi anlamına gelir. ‘’ dedi.

KOEP’in ve 2231 nolu BMGK kararının KOEP’ete kalan ülkelerin temel taahhüdü olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’ Bizim beklentimiz hem ajans, hem Güvenlik Konseyinde İran, 3 Avrupa ülkesi ve Rusya ile Çin arasında dikkatli istişareler yapılması ve KOEP karşıtlarının isteklerine ulaşmalarına engel olunmasıdır. ‘’ dedi.

Amerika’nın iki seneden beri KOEP’ten ayrıldığını ve KOEP mekanizmalarını kullanma hakkı olmadığını ifade eden Ruhani, ABD’nin korona döneminde İran aleyhine uyguladığı ambargoların insanlık dışı ve Dünya Sağlık Örgütünün 2005 yılındaki onayladığı kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Lübnan’daki patlamaya değinen Ruhani, tüm devletlerin Lübnan’a konunun aydınlatılması için yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Lübnan’ın daha çok birliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Ruhani, herkesin bu birliğin sağlanmasına yardımcı olmasını istedi.

Macron da görüşmede ülkesinin İran’ın silah ambargosunun uzatılması ile görüşlerinin Amerika’dan farklı olduğunu ve bunu da açık şekilde ABD’ye ilettiklerini söyledi.

Macron, Avrupa’nın mali sisteminin İran ile daha faal hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

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2012