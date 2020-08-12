Galibaf, İran’ın Suriye devleti ve milletine desteğine vurgu yaptı

Galibaf, Suriye Meclis Başkanı Hamude EL Sabağ’ın yeniden Suriye Meclis Başkanlığına seçilmesini kutladı.

Galibaf mesajında EL Sabağ’ın ikinci dönem başkanlığında da iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişeceğini ve tarafların ikili, bölgesel ve uluslararası alandaki işbirliğinin artacağını söyledi.

Galibaf, İran’ın Suriye devleti ve milletine desteklerinin devam edeceğini belirterek, El Sabağ, Suriye Parlamenterleri ve Suriye milletine esenlikler temenni etti.

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