Beş casusluk timi imha edildi

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabandı dış istihbaratlarla bağlantılı 5 istihbarat timinin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada imha edilen timlerin nükleer, siyasi, ekonomik, askeri ve altyapı projelerle ilgili bilgileri CİA, MOSAD ve bazı Avrupa ülkeleri ile paylaştıkları belirtildi.

Açıklamada, bu timlerin ve bağlantıda oldukları ülkelerin amacının İran’ın yeni teknolojilere ulaşımını engellemenin yanında, İran ile diğer ülkeler arasında sorunlar yaratmak olduğu belirtildi.

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2012