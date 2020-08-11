Musevi, Amerikan ambargolarının bir bölümünün kalktığı iddiasını reddetti

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına göre Amerika, yeniden uyguladığı ambargoların tamamını ortadan kaldırmak zorundadır. ‘’ dedi.

Bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hangi hedeflerle ortaya atıldığının belli olmadığını ifade eden Musevi, İran’ı ilgilendiren olayın Amerika’nın tek taraflı ambargolarının yasa dışı ve zalimce olması hususu olduğunu söyledi.

Bugün bir haber ajanda Almanya ve İngiltere’nin Amerika’ya bazı ambargoları kaldırmak için bir öneri sunduklarını ve Amerika’nın bu öneriyi inceleyerek 10 güne kadar buna cevap vereceğini bildirdi.

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