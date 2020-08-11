11 Ağu 2020 19:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83904267
0 Persons

Musevi, Amerikan ambargolarının bir bölümünün kalktığı iddiasını reddetti

Musevi, Amerikan ambargolarının bir bölümünün kalktığı iddiasını reddetti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran aleyhindeki ambargoların bir bölümünün kalktığı iddialarını reddetti.

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına göre Amerika, yeniden uyguladığı ambargoların tamamını ortadan kaldırmak zorundadır. ‘’ dedi.

Bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hangi hedeflerle ortaya atıldığının belli olmadığını ifade eden Musevi, İran’ı ilgilendiren olayın Amerika’nın tek taraflı ambargolarının yasa dışı ve zalimce olması hususu olduğunu söyledi.

Bugün bir haber ajanda Almanya ve İngiltere’nin Amerika’ya bazı ambargoları kaldırmak için bir öneri sunduklarını ve Amerika’nın bu öneriyi inceleyerek 10 güne kadar buna cevap vereceğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 10 =