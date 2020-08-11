İran polis teşkilatı ECO üyesi ülkelerin polis teşkilatları ile işbirliğine hazırdır

ECO Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Can Dost Asanov ile Tahran’da görüşen Moctebayi, İran politi teşkilatı ve ECO arasındaki işbilriğine değinerek, mevcut şartlarda da ECO üyesi polis teşkilatları irtibatının kesilmediğini ve toplantıların internet üzeriden düzenlendiğini söyledi.

Moctebayi, İran polis teşkilatının sınır ötesi suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer konularda diğer üye ülkelerin polis teşkilatları ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Asanov da Eco’nun İran polisinin üstün yönlerinden yararlanmak istediğini belirterek bunun güvenlik mekanizmaların arttırılması için gerekli olduğunu söyledi.

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2012