11 Ağu 2020 19:09
Journalist ID: 1942
News Code: 83904246
0 Persons

Vaizi: Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Amerika’ya uymamalı

Vaizi: Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Amerika’ya uymamalı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ofis müdürü Mahmud Vaizi, Amerika’nın Fars Körfezindeki varlığının gayrı meşru ve istikrarsızlık sebebi olduğunu belirterek, Fars Körfezi İşbirliği Konseyinin Amerika’ya uymaması gerektiğini söyledi.

Vaizi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin BM Genel Sekreterine yazı yazarak İran silah ambargosunun uzatılmasını istemi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Bölge milletlerinin güvenliği ve menfaatinin korunması, güven ve bölge içindeki işbirliğine bağlıdır. ‘’ dedi.

Vaizi, Amerika’nın bölgedeki gayri meşru varlığının istikrarsızlıktan başka bir sonucu olmadığını ve konseyin Amerika’ya uymaması gerektiğini söyledi.

Konseyin yaptığının güvensizliğe sebep olduğunu ifade eden Vaizi, bundan en çok zararı konseyin alacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 3 =