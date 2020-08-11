Vaizi: Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Amerika’ya uymamalı

Vaizi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin BM Genel Sekreterine yazı yazarak İran silah ambargosunun uzatılmasını istemi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Bölge milletlerinin güvenliği ve menfaatinin korunması, güven ve bölge içindeki işbirliğine bağlıdır. ‘’ dedi.

Vaizi, Amerika’nın bölgedeki gayri meşru varlığının istikrarsızlıktan başka bir sonucu olmadığını ve konseyin Amerika’ya uymaması gerektiğini söyledi.

Konseyin yaptığının güvensizliğe sebep olduğunu ifade eden Vaizi, bundan en çok zararı konseyin alacağını söyledi.

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2012