ABD'nin eski Tahran Büyükelçiliği diplomatı: Trump yönetiminin gemisi batmak üzeredir

İRNA’ya konuşan Limbert, Donald Trump yönetiminin düşüşe geçiş ufkunda hereket eden bir yönetim olarak değerlendirerek, ’Ne istifa eden ABD elçisi Brian Hook, Beyaz Saray'ın İran İslam Cumhuriyeti'ni devirme hayalini gerçekleştirebildi, ne de halefi Elliott Abrams bunu yapabilir’ dedi.

ABD Donanma Akademisi'nde siyaset bilimi profesörü da olan Limbert, Hook'un Trump yönetiminin son aylarında ayrılma nedenlerine işaret ederek, ’İngilizce "Fareler batmakta olan bir gemiden kaçar" diye bir atasözümüz var. Farsça karşılığı nedir bilmiyorum ama gemi su altına girdiğinde üzerindeki tüm canlılar oradan ayrılıp kaçar’ diye belirtti.

Limbert, ‘Ne Hook'u ne de patronunu (Dışişleri Bakanı Mike Pompeo) bir diplomat olarak görmüyorum. Yaklaşık 40 yıldır diplomatım ve kimin diplomat olup olmadığını biliyorum. Bana göre bunların diplomat olmadığı açık’ ifadesini kullandı.

Trump yönetiminde ciddi kaos

Donald Trump'ın iç ve dış başarısızlıklarına atıfta bulunan eski ABD'li diplomat Limbert, ’Trump yönetimi taşa değmiş ve sular altında kalmış bir gemi gibidir. Bu geminin kaptanı ne kadar acemiymiş ki gemi Şimdiden batmakta.Bunu çok açık bir şekilde ve diplomatik düşüncelerim olmadan söylüyorum. İçerideki durum kaostur’dedi.

Kader belirleyici seçim

ABD Dışişleri Bakanlığı eski İran Masası Sorumlusu John Limbert, Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ülke için çok önemli olduğunu ve İran ile ilişkiler üzerindeki etkisinin yadsınamaz olacağını söyledi.

Limbert, ‘Bu seçim sadece ülke için değil, aynı zamanda dünya ve Rusya gibi diğer ülkeler için de çok önemli.İran ile ilgili olarak, zorlukların şüphesiz bir kişinin başkanlığının ötesinde olduğu söylenmelidir. Ancak, ABD hükümetinin başındaki bir değişiklik diyalog için daha fazla fırsat yaratacaktır’ diye ekledi.