Maksimum baskıya karşı maksimum direniş

İRNA'ya konuşan Rabii, 'Trump ikinci kez başkan olarak seçilse bile İran'a yönelik baskı politikasını sürdürdüğü sürece anlaşma konusund herhangi bir başarıya imza atamayacak. İran halkına karşı hasmane politikanın devam etmesi durumunda, gerekli görüldüğü sürece maksimum direniş politikasını devam ettirmeye hazırız' diye konuştu.

Bir Amerikan istihbarat yetkilisinin İran, Rusya ve Çin'in ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edebileceği yönündeki iddialarına tepki gösteren Rabii, 'İran'ın ABD seçimlerine müdahale edeceği ile ilgili temelsiz iddia, İranofobi'yi seçim malzemesi yapmak için ortaya atılan bir konudur' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bütün ülkelere Lübnan'ın kaderini belirleme konusunda herhangi bir fırsatçı müdahaleden kaçınmaları çağrısında bulunduğuna değinen Rabii, 'İran, Lübnan devleti ile yakından iletiş kurarak patlamadan hasar gören Lübnanlılara insani yardım malzeme göndermeye devam edecek' diye ekledi.

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