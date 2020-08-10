Asya Ragbi Konfederasyonu, İran Ragbi Birliği'ne övgüde bulunması

Dünya Ragbi Federasyonu Asya Temsilcisi Ridzel Seth ve Asya Ragbi Geliştirme Başkanı Benjamin Van Ruyn, İranlı Ragbi hakemlerini ve antrenörlerini yeni yöntemler hakkında bilgilendirmek için 6 sinerji sınıfının düzenlenmesini takdir ettiler.

Korona virüs salgını nedeniyle bu kurslar online olarak yapılarak Ragbi koçları ve hakemleri tarafından onaylandı ve Asya Ragbi yetkilileri bu kurslardan tam bilgileri vardı.

Ayrıca İran Ragbisinin gelişmesi ve tanıtımı için yapıcı bir hamle olarak özel Ragbi toplarının hazırlanıp farklı illere dağıtılmasından da söz ettiler.

Ragbi Birliği şu ana kadar aktif illere 100 (yerli mal olmayan) Ragbi topu dağıttığını duyurdu ve bu toplar, bu alanda faaliyetlerine başlayan illere de verilecektir.

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