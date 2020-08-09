Dışişleri Bakanı Zarif, Beyrut patlaması kurbanları anı defterini imzaladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde açılan anı defterine Dışişleri Bakanı Zarif de imza attı.

Zarif, Beyrut limanındaki patlama sonrası Twitter hesabından Arapça bir mesaj paylaştı.

Zarif, dirençli Lübnan halkının acılarını paylaştıklarını belirterek, ‘’ Lübnan güçlü kal. ‘’ dedi.

Zarif, tüm dualarının Lübnan halkı ile olduğunu belirterek, İran’ın yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Zarif, Lübnan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın Lübnan’ın yanında duracağını söyledi.

Zarif, bu facia karşısında İran’ın Lüban’a ilaç ve sahra hastanesi göndermekte olduğunu söyledi.

İran’ın tüm düzeylerde Lübnan devleti ve milletinnin yanında yer aldığını ifade eden Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifleri doğrultusunda Lübnan’ın ihtiyaç dduyduğu malzemeler ve alt yapı hizmetlerine yardıma hazır olduğunu ifade etti.

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