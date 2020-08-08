Garipabadi, Arabistan’ın gizli nükleer programı ile ilgili ikaza bulundu

Arabistan’ın NPT üyesi olduğunu ifade eden Garipabadi, o ülkenin ajansın denetimlerini kabul etmekten kaçındığını ve bir çok kez istenmesine rağmen taahhütlerini ajansa denetim izne verecek şekilde düzeeltmediğini söyledi.

Arabistan’ın hiçbir faal reaktörü olmadığını ve sarı pasta üretimi peşinde olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Garipabadi, Arabistan’ın denetimlere izim vvermemesi ve gizli faaliyetlerinin yanında bölgedeki istikrarsızlık yaratan faaliyetlerinin o ülkenin gizli bir nükleer faaliyeti olduğu kaygılarını arttırdığını söyledi.

Garipabadi, Arabistan’ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanmak istemesi durumunda ajansın şeffaflık programını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

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2012