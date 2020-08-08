8 Ağu 2020 23:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83900622
0 Persons

Garipabadi, Arabistan’ın gizli nükleer programı ile ilgili ikaza bulundu

Garipabadi, Arabistan’ın gizli nükleer programı ile ilgili ikaza bulundu

Londra, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, Arabistan’ın gizli nükleer programı ile ilgili ikazda bulundu ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumundan (UAEK) bu hususta bir rapor hazırlamasını istedi.

Arabistan’ın NPT üyesi olduğunu ifade eden Garipabadi, o ülkenin ajansın denetimlerini kabul etmekten kaçındığını ve bir çok kez istenmesine rağmen taahhütlerini ajansa denetim izne verecek şekilde düzeeltmediğini söyledi.

Arabistan’ın hiçbir faal reaktörü olmadığını ve sarı pasta üretimi peşinde olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Garipabadi, Arabistan’ın denetimlere izim vvermemesi ve gizli faaliyetlerinin yanında bölgedeki istikrarsızlık yaratan faaliyetlerinin o ülkenin gizli bir nükleer faaliyeti olduğu kaygılarını arttırdığını söyledi.

Garipabadi, Arabistan’ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanmak istemesi durumunda ajansın şeffaflık programını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 10 =