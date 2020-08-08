İran, Amerika’nın terörist Tönder Grubuna ddesteğine itiraz etti

Mektupta, bu terörist grubun İran’daki eylemlerine ve bir çok İran vatandaşının öldürülmesine ve bunlara açık şekilde itiraf etmesine değinilerek, bu grubun hala Amerika’daki faaliyetlerine ve terörist eğitim programlarına devam ettiğine vurgu yapıldı.

Bu terörist grubun cinayetlerinin Amerika’nın Tahran’da menfaatlerini koruyan büro tarafından Washington’a bildirildiği belirtilerek, Amerika’nın bugüne kadar bu grubun faaliyetlerinin durdurulması veya İran’a mahkemeye çıkarılmaları için bir eylemde bulunulmadı.

Mektupta, ülkelerin uluslararası hukuktan kaynaklı taahhütleri özellikle teröristleri desteklememe taahhüdüne değinilerek, Amerika’nın bu gruba desteği o ülkenin açık şekilde taahhütlerini çiğnediğini gösterdiğini ve İran’daki bu cinayetlerden sorumlu olduğunu gösterdiği ifade edildi.

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2012