İran,11 süt bankası ile Ortadoğu’nın birinci sırasında yer almakta

Tebriz Elzehra hastanesi, süt bankası yetkilisi Mohammad Bager Hüseyni, dünyanın her yerinde anne sütü bankalarının mevcut olduğunu belirterek, dünyada yaklaşık 600 anne sütü bankasının olduğunu söyledi.

Bu bankaların yaklaşık 100 sene önce faaliyete başladığını ifade eden Hüseyni, ilk bankanın Avusturya’da faaliyete başladığını, Avrupa’da bu bankaların sayısının 210 olduğunu söyledi.

İnsan sütünün alındıktan sonra pastorize edildiğini ifade eden Hüseyni bu bankalardan ihtiyaç sahibi annelerin yararlannabileceğini söyledi.

İran’da anne sütü bankasının ilk olarak 4 sene önce Tebriz’de faaliyete başladığını ifade eden Hüseyni, şu ana kadar 11 tesisin açıldığını ve İran’ın bu tesisler açısından Ortadoğu’da ilk sırada yer aldığını söyledi.

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2012