Musevi: İran için Hook, Bolton veya Abrams arasında bir fark yoktur

Musevi, Twitter hesabından bu mesajı paylaştı.

Musevi, ‘’İran için Brian Hook, Jaohn Bolton veya Eliot Abrams arasında bir fark yoktur, Amerika’nın İran ile ilgili politikasında Amerikan yetkilileri ağızlarından büyük lokma alıyorlar. ‘’ dedi.

Musevi, bu durumun Pompeo, Trump ve gelecek yetkililer içinde aynı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Brian Hook’un istifa haberini doğruladı.

İki sene önce İran Eylem Grubu başına getirilen Hook, ABD’nin azami baskı politikası hedefine ulaşmadan istifa etmek zorunda kaldı.

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2012