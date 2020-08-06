6 Ağu 2020 17:36
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News Code: 83899232
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Zarif: Amerika ve İsrail’in nükleer silahları bölgeyi tehdit etmektedir

Zarif: Amerika ve İsrail’in nükleer silahları bölgeyi tehdit etmektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika ve İsrail’in nükleer silahlarının bölgeyi tehdit ettiğini söyledi.

Zarif, ABD’in Hiroşima’ya yaptığı nükleer saldırısının yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Zarif mesajında, ‘’ 75 sene önce bugün ABD suçsuz ve masumlar aleyhine nükleer silah kullanan ilk ve tek ülke olmanın kötü unvanını kazandı. ‘’ dedi.

Zarif, günümüzde ABD ve Siyonist rejim silahlarının bölgemizi tehdit ettiğini belirterek, ‘’ Uzum zaman önce nükleer kabusa ve delice olan karşılıklı yok olma doktrinine son verilmeliydi. ‘’ dedi.

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