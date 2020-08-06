Zarif: Amerika ve İsrail’in nükleer silahları bölgeyi tehdit etmektedir

Zarif, ABD’in Hiroşima’ya yaptığı nükleer saldırısının yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Zarif mesajında, ‘’ 75 sene önce bugün ABD suçsuz ve masumlar aleyhine nükleer silah kullanan ilk ve tek ülke olmanın kötü unvanını kazandı. ‘’ dedi.

Zarif, günümüzde ABD ve Siyonist rejim silahlarının bölgemizi tehdit ettiğini belirterek, ‘’ Uzum zaman önce nükleer kabusa ve delice olan karşılıklı yok olma doktrinine son verilmeliydi. ‘’ dedi.

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2012