Zarif: İran, Lübnan’a ilaç ve sahra hastanesi göndermekte

Zarif, Twitter hesabıdann yaptığı açıklamada, Lübnan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde İran’ın Lübnan’ın yanında duracağını söyledi.

Zarif, bu facia karşısında İran’ın Lüban’a ilaç ve sahra hastanesi göndermekte olduğunu söyledi.

İran’ın tüm düzeylerde Lübnan devleti ve milletinnin yanında yer aldığını ifade eden Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifleri doğrultusunda Lübnan’ın ihtiyaç dduyduğu malzemeler ve alt yapı hizmetlerine yardıma hazır olduğunu ifade etti.

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