Asya'nın gelecek yıldızı: 8 yaşındaki İranlı boksör

Asya Boks Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, 'İran boks hayatı gelişerek eski dönem ihtişamına geri dönmek istiyor. Yeni olağanüstü yetenek olan 8 yaşındaki Ali Huddadi, olağanüstü antrenmanları ile tüm ülkeyi etkiledi. Sitemizde onun antrenmanlarından bir kesit sunduk.

2012 doğumlu Ali Hudadadi, 8 yaşında olmasına rağmen Asya boks yıldızlarından biri olabilir. Hudadadi, İsfahan'da yaşıyor ve orda antrenman yapıyor. İsfahan, İran'ın orta kesimlerinde yer alan ve özgün İran mimarisi ile bilinen bir şehirdir.

Hudadadi'nin antrenörü olan Ali Alizade, bu alanda İran'da deneyimli birisidir. Hudadadi'nin hızı ile tekniği inanılmazdır. Maharetleri birçok yaşıtından daha üstün seviyede. O, Asya ve İran boksunun gelecek yıldızı olabilir. İran Boks Federasyonu Başkanı Hüseyin Suri de boks sporunun İran'da gelişmesi için birçok adım attı' ifadesi kullanıldı.

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