İran, gelecek Tütün Mamulleri Konvansiyonuna başkanlık edecek

İran Tütün Mamullerini Kontrol Kurumu yetkilisi Behzad Velizade yaptığı açıklamada, İran’ın 2004 ve 2019 yollarında Tütün Mamullerini Kontrol Konvansiyonlarına taraf olduğunu belirterek, bu iki konvansiyonun Dünya Sağlık Örgütü tarafından BM’de kayıt altına alındığını söyledi.

Konvansiyon amacının mevcut ve gelecek nesilleri tütün mamullerinin sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik zararlarından korunmak olduğunu ifade eden Velizade, bu yönde her iki yılda uluslararası düzeyde toplantılar düzenlendiğini söyledi.

İran’ın gelecek sene konvansiyonun başkanlığını üstleneceğini ifade eden Velizade, toplantı öncesi bu hususta çalışmalar yapılacağını söyledi.

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2012