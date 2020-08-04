4 Ağu 2020 20:16
Journalist ID: 1942
News Code: 83896673
0 Persons

Musevi: Amerika’nın Suriye’de imzaladığı petrol anlaşmasının bir değeri yoktur

Musevi: Amerika’nın Suriye’de imzaladığı petrol anlaşmasının bir değeri yoktur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın Suriye’de Kürt bir grup ile imzaladığı petrol anlaşmasının işgalci bir güç olduğundan hiçbir değeri olmadığını söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, Amerika’nın imzaladığı petrol anlaşmasının uluslararası kurallara aykırı ve Suriye toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin çiğnenmesi olduğunu belirterek mahkum etti.

Amerika’nın işgalci bir güç oduğunu ifade eden Musevi, bu anlaşmanın yasal bir itibarı olmadığını ve bunun Suriye doğal kaynaklarının yağması ile ilgili bir eylem olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı da dün bu anlaşmanın Suriye petrolünün çalınması anlaşması olduğunu ve bunun hükümsüz olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 4 =