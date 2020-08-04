Musevi: Amerika’nın Suriye’de imzaladığı petrol anlaşmasının bir değeri yoktur

Musevi yaptığı açıklamada, Amerika’nın imzaladığı petrol anlaşmasının uluslararası kurallara aykırı ve Suriye toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin çiğnenmesi olduğunu belirterek mahkum etti.

Amerika’nın işgalci bir güç oduğunu ifade eden Musevi, bu anlaşmanın yasal bir itibarı olmadığını ve bunun Suriye doğal kaynaklarının yağması ile ilgili bir eylem olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı da dün bu anlaşmanın Suriye petrolünün çalınması anlaşması olduğunu ve bunun hükümsüz olduğunu söyledi.

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