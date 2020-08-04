İki İranlı kadın halterci, Dünya Halter Federasyonu Sporcular Komisyonu seçiminde aday gösterildi

İran kadın haltercilik tarihinin uluslararası arenada ilk madalyasını alan İlham Hüseyni, Türkiye'de düzenlenen Naim Süleymanoğlu yarışmalarında bronz madalya elde etti.

Hafız Kaşkayi ise de İslam Devrimi sonrası 55 kg'de İran'dan halterde madalya kazanan ilk kadın olarak ilan edildi.

İran Halter Federasyonu Başkanı Muhsin Beyranvend, bu komisyonun kurulması önerisinde bulunmuş ve Dünya Halter Federasyonu tarafından kabul edildi. Beyranvend, Dünya Halter Federasyonu Antrenörler Komitesi üyesidir.

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