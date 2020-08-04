İran, yerli benzeri olan yabancı mal ithalatını sıfıra indirecek

İRNA’ya konuşan Müderris Hiyabani, 'Bu ürünler (lüks ve temel olmayan mallar) 2018 yılında 3.5 milyar dolar ve geçen yıl 290 milyon dolar dövizin ükeden çıkmasına neden oldu. Bu alandaki rakamı bu yıl sıfıra indirmeye ve fabrika hammaddeleri, temel mallar ve makine ve ekipmanla sınırlı kılmaya çalışıyoruz’ diye belirtti.

Geçen yıl %85'i sermaye malı, ara ürün ve hammadde, diğer %15'i tüketim malı olmak üzere toplam 43.7 milyar dolar ithal edildiğini dile getiren Müderris Hiyabani, 'İhracatımızın %60'ının yapıldığı 15 komşu ülke ile ortak sınır paylaşıyoruz’ ifadesini kullandı.

Müderris Hiyabani, ’Geçen yıl 27 Ekim’de Avrasya ülkeleri ile işbirliği anlaşması imzalanarak, bu ülkelere yaptığımız ihracatın hacmi %63 arttı' diye ekledi.