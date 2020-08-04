Türkiye ile parlamento dostluk grubu kurmaya kararlıyız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pazartesi öğleden sonra Muhammad Bakır Kalibaf ile telefonda görüştü.

Kalibaf, İran ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine ve korona virüs salgınının neden olduğu engelleri kaldırmanın önemini vurgulayarak, ‘Korona virüsü ülkelerin ekonomik ilişkilerini azalttı, ancak sağlık protokollerini izleyerek ticaret ilişkilerini güçlendirmek ve her iki tarafın tüccarlarının kayıplarını önlemek mümkündür’ifadesini kullandı.

Türkiye ile kapsamlı işbirliğinin güçlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını Kalibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası ve bölgesel forumlarda, özellikle de Astana Zirvesi şeklinde iki ülke arasındaki işbirliğinin genişlemesini umduğunu ifade etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran ile Türkiye arasında kapsamlı ilişkiler geliştirme ihtiyacına değinerek, ’İki ülke halkı arasındaki komşuluk, kültürel yakınlık ve insani ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır ve bu bağlamda, iki ülkenin cumhurbaşkanları birbirleriyle yakın temas halindedir’ diye belirtti.

Şentop, ABD'nin baskıcı yaptırımlarına işaret ederek ‘korona virüsü salgını döneminde ABD'nin bazı ülkelere ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıcı yaptırım çemberini genişlettiğine tanık oluyoruz, Bu yaptırımlara karşıyız ve bunu tüm uluslararası forumlarda belirttik’ diye ekledi.