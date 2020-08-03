Bosna Dışişleri Bakanı: İran yardımlarına müteşekkiriz

Geçmişteki zor zamanlarda İran’ın kendilerine yaptığı yardımları hatırlatan Türkoviç, Bosna milletinin her zaman İran milletinin yardımlarına müteşekkir olduklarını söyledi.

Haydari de görüşmede iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için son yıllardaki çabalara değinerek, gelecekte ilişkilerin daha da gelişmesini istedi.

Son 4 yılda iki ülke ticaret hacminin 4 kat arttığını ifade eden Haydari, korona’dan dolayı bu sürecin yavaşladığını fakat korona’ya zafer sorası bu sürecin hızlı şekilde devam edeceğini söyledi.

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2012