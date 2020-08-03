Zarif: Süper güçlerin hesap hatalarının faziaya yol açacak sonuçlları olur

‘’ Geçiş Dünyası’’ isimli konuşmasında bu konuyu belirten Zarif, Amerika’nın Irak’a saldırısına değinerek, bunun hesap hatası olduğunu söyledi.

Bu saldırının yapıldığı dönemde konuyla ilgili bir çok bilinmezler olduğunu ifade eden Zarif, açık olan şeyin bu savaş sonucunda dünyada radikalizmin artacağı meselesi olduğunu söyledi.

Dünyanın 30 yıldan beri bu dönemi tecrübe ettiğini ifade eden Zarif, bunun uzun bir dönem alacağını zira soğuk savaşın 50 yıl sürdüğünü söyledi.

Mevcut dönemin önemli özelliğinin rekabet olduğunu ifade eden Zarif, bu rekabetlerin orta ve kısa dönemli hedefleri olduğunu söyledi.

Bazılarının korona sonrası dünya için yeni düzen tanımlamak istediklerini ifade eden Zarif, bu dönemin artık tam batılı düzen olmayacağını söyledi.

Fakirliğin günümüzde dünya genelinde bir sorun olduğunu ifade eden Zarif, bunun sonuçlarının da uluslararası düzeyde olduğunu, çözümünün birkaç ülkenin çabası ile mümkün olmadığını söyledi.

Dünya ülkelerinin kendi başlarına korona, göç, terörizm olaylarını çözemeyeceğini ifade eden Zarif, bunların çözümünün herkesin çabası ile mümkün olacağını söyledi.

Güvenliğin günümüzde genel anlam taşıdığını ifade eden Zarif, ‘’ Afganistan’da facia ve istikrarsızlık bekleyip, Amerika’da tam güvenlik beklenemez. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012