Geçtiğimiz 6 yılda 3400 tarihi ve kültürel eser İran'a geri getirilmiştir

Yunanistan'ın Tahran Büyükelçisi Dmitry Aleksandr Akis ile bir araya gelen Talibiyan, 'İran, tarihi ve kültürel eserlerin geri getirilmesinde en başarılı ülkelerden biridir ve İran'ın bu alanda yaptıkları, kültürel ve tarihi eserlerin dünya çapında kaçakla satılmasının büyük ölçüde önlemiştir' dedi.

İran'ın Yunanistan gibi son iki yüzyılda tarihi eserlerin yağmalanması, çalınması ve kaçakçılığı ile boğuştuğnu dile getiren Talibiyan, 'Uygun stratejiler uygulayarak çalınan hazineleri geri getirilmesini umuyoruz. Tarihi ve kültürel eserleri asıl ülkelerine getirilmesi için ortak deneyimlerin ve iş birliğin artırılması gerekmektedir' diye belirtti.

Yunanistan'ın Tahran Büyükelçisi Dmitry Aleksandr Akis de bu görüşmede yaptığı açıklamada, kültürel miras, el sanatları ve turizmin bugünkü sorunlu dünyada, toplumlarla halklar arasında barışın pekişmesi için önemli bir araç olduğunu ve İran'la kültürel ve tarihi eserlerin geri getirilmesi için deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yunan Büyükelçilği ayrıca Taht-ı Cemşid ve Akropolis'e odaklanarak iki ülkenin özellikle bu iki alanla ilgili kültürel ortaklıklarının genişletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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