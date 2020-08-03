Rusya: İran'ın nükleer enerji kullanma hakkını savunuyoruz

Twitter sayfasından paylaşım yapan Olyanov, bu paylaşımını İsrail devleti ile de bağlantılı olan Washington merkezli Demokrasileri Savunma Kuruluşu Başkanı Mark Duvotiz'in twitine yanıt olarak yazdı.

Olyanov, 'Nükleer olanaklar İran'a NPT Anlaşması gereği verilmiş ve tamamen yasaldır, zira şu ana kadar askeri hedefler için kullanılmamıştır. UAEK'nin görevi, nükleer maddelerin askeri hedefler için dönüştürülmemesini onaylamasıdır. Bu anlaşmaya uymayanlar, Nükleer Silahların Bekletilmesinin Yasaklanması Örgütü'ne karşı çıkmaktadırlar' diye ekledi.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Kuruluşu Başkanı Mark Duvotiz dün yaptığı açıklamada, 'BAE altın standarda uyuyor ve kendi ülkesinde atom bombasının yapımı için kullanılabilecek radyoaktif maddelerin üretiminden İran'ın aksine vazgeçti' demişti.

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