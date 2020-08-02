Türk halkı Ayasofya konusunda ülkelerinin cumhurbaşkanına borçlu

Vilayeti, ‘Birkaç gün önce İngilizce olarak yayınlanan bir makale, Fatih Sultan Mehmet'in burayı bir papazdan aldığını ve bir camiye dönüştürdüğünü belirtiyor. Caminin içindeki mimarilerin çoğu Hristiyan yerine İslamidir’ifadesini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi Uluslararası İşler Başdanışmanı,’Erdoğan’ın yaptığı bu işten sonra bütün Hıristiyan dünyası harekete geçti, Ayasofya müzesininin camiye dönüşmesini eleştirdiler. Onlar böyle olursa 1942 yıldan önce yapılmış olan bütün müzeler cami ve keliseye dönüştürmeli’ diye belirtti.

Vileyeti, Ayasofya’yı bir daha müzeye dönüşmesi gerektiği söyleuen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun söylediklerine daha önce tepki vererek ‘Onun başka söylecek bir sözü yok mu? onların ataları bütün dünyanın müzelerini camiye dönüştürüp Angelos yenilmesinden sonra yapabildiği kadar kilise inşa etti. 500 sene geçmişi olan bu yer kıyamet gününe kadar cami kalacak ve Türk halkı Erdoğan’ın yaptığı bu işten ona minnet duymaları gerekiyor' diye kaydetti.

Vilayeti, 'Bütün laik propagandaya rağmen bir süre Türkiye'ye gittim, bu ülkedeki camilerden birinde namaz kıldım. Camiler zaman kılma sırasında doluyor ve insanlar bile sokaklarda sıraya giriyor Türk halkı gerçek İslam'a bağlı kalarakbbu dine saygı duyuyor’diyerek ‘Erdoğan bir keresinde Aşure vesilesiyle İmam Hasan ve Hüseyin (as) 'den ünlü bir konuşma ve hadis okudu. Bu, Türk halkının İslam'a ve Şiilere olan ilgisini göstermektedir’diye ekledi.