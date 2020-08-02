İslam İnkılabı Rehberi'nin Hac Merasimine Mesajları adlı uluslararası webinar düzenlendi

İslam İnkılabı Rehberi'nin Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetü'l-İslam Abdulfattah Nevvab bu webinarda yaptığı açıklamada, 'İslam ümmetinin zorunlu maslahatı birliktedir. Hac da İslam'ın modern cahiliyeye karşı muhteşem fenomenidir' dedi.

ABD, Nato ve Siyonizm'in fasit kuklalarının İslam ve İslami simgeleri silme konusunda ümitlerini kaybettikten sonra İslam mezhepleri arasında fitne sokmaya ve Şiifobi ile Sünnifobi gibi komplolarla İslam ümmetinin birliğine karşı engeller töretmeye çalıştıklarına değinen Nevvab, 'Onlar bazı faglet ve yüzeyselliklerle müslüman gençlerin coşkulu hareketini yolundn saptırmaya ve onları İslam adına birbirine düşürerek müslümanların kanının kendi elleri ile dökülmesine ve İslam düşmanlarının böylece çıkmazdan kurtulmasına çalışmaktadır' diye belirtti.

Webinarda ayrıca Türkiye Alimler Birliği Başkanı Kadir Akaras, Pakistan'ın Şii alimlerinden Allame Seyid Şehinşah Hüseyin Nakavi ve Burkinafaso'dan İslami Bilimler öğretim görevlisi Adem Lingani birer konuşma yaptı.

Webinara İran, Türkiye, Tunus, Filipinler, Burkinafaso ve Pakistan'dan bilimsel, külütürel ve dini alanlarda önde gelen şahsiyetler katıldı.

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