ABD'nin karşı çıkmasına rağmen İran, BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Kurulu Başkanı seçildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran herhangi bir karşı çıkma olmaksızın bir yıl için BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Kurulu Başkanlığı'na seçilmeyi başardı.

ABD ile İran arasında var olan sorunlar nedeniyle ABD'nin siyasi bahanelerle İran'ın bu kurulun başkanı olmasının önüne geçmesine ilişkin çabaları sonuç vermedi. ABD hatta İran'In bu kurulun başkanı olarak seçilmesi durumunda bu kurumdan çıkarak mali desteğini keseceği yönünde tehditte bulundu.

Bütün bunlara rağmen çeşitli ülkelerle yapılan görüşmeler ve ABD'nin görüşleri reddedilerek İran'a yönelik ülkelerin desteği toplandı ve ABD'nin tek taraflı kararları kınandı.

ABD nihayet duruşlarından geri adım attı ve böylece İran bir yıl boyunca BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Kurulu Başkanı olarak seçildi.

UN-HABITAT, Birleşmiş Milletler’de insan yerleşimleri faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamayı, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskân programları konularında bilgi değişimi sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

Üye ülkeler: Cezayir, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Fildişi Sahilleri, Etiyopya, Gabon, Kenya, Mali, Mozambik, Nijerya, Ruanda, Sudan, Svaziland, Tunus, Zambiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Norveç, İspanya, Türkiye, ABD, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Brezilya, Şili, Küba, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaika, Venezüella, Arnavutluk, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Pakistan, Kore, Suudi Arabistan, Sri Lanka

1972 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda, insan yerleşimleri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bir konferans düzenlenmesi konusundaki tavsiye üzerine, 1976 yılında Vancouver’da gerçekleştirilen Habitat-I Konferansı’nın sonrasında, 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi (UNCHS) kurulmuştur. Kurulduğu dönemde, dünya nüfusunun üçte ikisinin kırsal kesimde yaşıyor olması, dolayısıyla, kentleşme ve kentleşmeye bağlı sorunların henüz günümüzdeki öneme erişmemiş olması sebebiyle, UN-HABITAT’a düşük seviyede destek sağlanmıştır.

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