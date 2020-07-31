31 Tem 2020 17:42
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News Code: 83891587
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XU Plus motorlarının ülke içinde yapılması ile 3 milyon Avro döviz tasarrufu sağlanacak

XU Plus motorlarının ülke içinde yapılması ile 3 milyon Avro döviz tasarrufu sağlanacak

Tahran, IRNA- XU Plus motorlarının planlama müdürü Mohammad Kazımi, bu tip motorların gelecek aylardan itibaren üretimine başlanacağını ve bu üretimle birlikte 3 milyon Avro döviz tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Kazımi yaptığı açıklamada, XU plus motorların geliştirme projesinin son aşamada olduğunu ve yakın zamanda İran yapımı araçlarda kullanılacağını söyledi.

Kazımi, XU Plus motorlarlarının yapımının tüm aşamaları ve tüm parçalarının İranlı uzmanlar tarafından ve ülke içinde gerçekleştiğini ifade ederek, ürünün gelişmesinde yurt dışına hiçbir şekilde bağlılığın söz konusu olmadığını söyledi.

XU Plus motorların üetim miktarının yılda 100 bin olacağını ifade eden Kazımi, bu motorun yakıt tüketim miktarının her 100 km’de 7.7 litre olduğunu söyledi.

Kazımi, ürünün gaz ile d çalışma imkanı olduğunu söyledi.

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