Ayetullah Hamenei: Ambargolar milletler aleyhine uygulanan büyük cinayetlerdir

Kurban Bayramı dolayısınya televizyonndan canlı yayınlanan bir konnuşma yapan Ayetullah Hamenei, düşmanın ambargolardan doayı kısa, orta ve uzun vaddeli amaçları olduğunu kısa süreli hedeflerinin İran milletinin sıkılması, orta hedefinin İran’ın bilimsel ilerlemesini önlemek ve uzun vadeli hedefinnin de devlet ve ülke ekonomisini iflasa sürüklemek oduğunu söyledi.

Ambargoların diğer hedefinin İran’ın bölgedeki irtibatlarını kesmek olduğunu ifade eden Ayetullahh Hamenei, bu hedeflerin hiç birinin gerçekleşmediğini ve gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ambargolara paralel olarak gerçekleri ters gösterme faaliyetlerinin de yapıldığını ifade eden Ayetullah Hamenei, bunun başarısız oması durumunda ambargoların da hezimete uğrayacağını söyledi.

Ambargoların ilacının Amerika karşısında geri adım atmak olmadığını ifade eden İslam İnkılabi Rehberi bunun ilacının ülke imkanları ve potansiyellerine dayanmak olduğunu söyledi.

İran’ın nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu ifade eden Ayetullah Hameneni, ‘’ Nükleer enerji İran’ın yarınki ihtiyacıdır. İran birkaç seneye kadar 20 ila 30 bin mega watt nükleer enerjiden üretilen elektriğe ihtiyaç duyacaktır. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran ile sorununun teslim edememek ve ortadan kaldıramamak olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, Amerika’nın İran, Çin ve diğer bazı ülkeleri kendi milletine düşman ilan etmeye çalıştığını fakat Amerika’nın en büyük düşmanının kendi rejimi olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamenei, İran milletinin Amerika’nın fazla istekleri karşısında geri addım atmayacağını belirterek, ‘’Bugün Amerika’nın bize ilk sözü nükleer sanayimizi tamamen bırakmamız, savunma ve füze imkanlarımızı yüzde ona indirmek ve kendimizi savunmasız bırakmak ve bölgesel iktidarımızdan vazgeçmektir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Hiçbir akıllı insan saldırganı durdurmak için onun isteklerini kabul etmez. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, Amerika’nın İran ile müzakere iddiasına karşın, ‘’ Amerika’nın müzakere iddiasındaki esas hedefi, İran milletinin hayati üstünlüklerini almaktır. İran, Amerika ve sahte Siyonist rejim hariç tüm ülkelerle müzakere eder. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012