İran, Bulgaristan Muslümanlarına 500 cilt Kuran-i Kerim hediye etti

Resuli görüşmede, Bulgaristan Müftüsü ve Müslümanlarının Kurban Bayramını kutlayarak, tüm Müslümanların Hac’ın ana felsefesini canlı tutmaları gerektiğini söyledi.

Resuli, Müslümanların tarihin hassas bir döneminde olduğunu ve Amerika ile Siyonist rejimin yüzyılın anlaşması ile tüm Müslümanların topraklarını almak istediğini belirterek, Müslümaların çabası ile bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

ABD yetkililerinin IŞİD’in yaratılması be silahlanması yönündeki itiraflarını hatırlatan Resuli, ‘’Onların esas hedefi İslam’ın görüntüsünü kirletmek ve Müslümanlar arasında ihtilaflar yaratmaktı. Onlar Şii ve Sünnileri karşı karşıya getirmek ve İran korkusu yaymak istiyorlardı. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012