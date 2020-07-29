29 Tem 2020 19:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83890075
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İran, Taliban’ın 3 günlük ateşkesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi

İran, Taliban’ın 3 günlük ateşkesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözücüs Seyyid Abbas Musevi, Taliban tarafından ilan edilen 3 günlük alteşkesin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, Afganistan halkının Kurban Bayramını kutlayarak, 3 günlük ateşkesin o ülkede barış ve istikrarın sağlanması için olumlu bir adım olduğunu söylei.

Taliban’ın bu adımının tarafların bir birini anlamasına yardım edeceğini temenni eden Musevi, ‘’ Umarım kısa sürede Afganlı grupların arasında Afganistan hükümeti eksenli ve tüm siyasi grupların ortaklığı ile görüşmelere ve görüşmelerle o ülke anayasası temelinde herkesin kabul edebileceği anlaşmaya şahit oluruz. ‘’ dedi.

Musevi İran’ın Afganlı gruplar arasında görüşmelerin ilerlemesi için İran’ın katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

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