İran, Taliban’ın 3 günlük ateşkesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi

Musevi yaptığı açıklamada, Afganistan halkının Kurban Bayramını kutlayarak, 3 günlük ateşkesin o ülkede barış ve istikrarın sağlanması için olumlu bir adım olduğunu söylei.

Taliban’ın bu adımının tarafların bir birini anlamasına yardım edeceğini temenni eden Musevi, ‘’ Umarım kısa sürede Afganlı grupların arasında Afganistan hükümeti eksenli ve tüm siyasi grupların ortaklığı ile görüşmelere ve görüşmelerle o ülke anayasası temelinde herkesin kabul edebileceği anlaşmaya şahit oluruz. ‘’ dedi.

Musevi İran’ın Afganlı gruplar arasında görüşmelerin ilerlemesi için İran’ın katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012