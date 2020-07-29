29 Tem 2020 15:07
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İran ve Türkiye'den basın ve kültürel iş birliğine vurgu

İran ve Türkiye'den basın ve kültürel iş birliğine vurgu

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türk mevkidaşı ile görüştüğünü belirterek, 'Görüşmede iki ülke arasındaki medya iş birliğinin artırılması ve kamu ve medya diplomasisi ile ilgili anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptık' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Musevi, 'Bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Hami Aksoy ile iki dost, kardeş ve komşu ülke arasındaki kültürel ve medya iş birliğinin geliştirilmesi konusunda detaylı, yararlı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede iki ülke arasındaki medya iş birliğinin artırılması ve kamu ve medya diplomasisi ile ilgili anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptık' paylaşımında bulundu.

Musevi daha önce de bazı meslektaşları ile telefonda veya video konferans yolu ile görüşmüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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