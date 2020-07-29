Musevi: Güney Kore'den elle tutulur ve göze çarpan eylemler bekliyoruz

İRNA’ya konuşan Musevi, İran ve Güney Koreli yetkililerin ilaç ve tıbbi malzeme satın alma konulu video konferansıyla ilgili Yonhap Haber Ajansının iddiasına değinerek, ’Güney Kore'den yeterince vaat dinledik. Bu yüzden sadece somut ve göze çarpan eylemleri bekliyoruz’diye belirtti.

İran'da hiç kimsenin yarım milyon veya iki milyon dolarlık bir sevkiyat beklemediğini açıklayan Musevi, ’Güney Kore makamlarının bu ülkedeki İran halkının mali kaynak miktarını ve İran'la ticaret konusunda herhangi bir yasak bulunmadığını hatırlayacağını umuyoruz’ ifadesini kullandı.

Güney Kore Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore bugün bir video konferans aracılığıyla ilaç ve tıbbi malzeme alımını ülkemizin yetkilileri ile görüştüğü belirtildi.

Güney Kore'nin bu ülke bankaları tarafından İran fonlarına erişiminin yasadışı bir şekilde engellenmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore hükümeti ile devam eden istişarelerde, yaptırıma yasal dayanak bulunmadığını ve bu ülke tarafının davranışının dostane ilişkiler ilkelerine ve işbirliğinin yasal dayanağına aykırı olduğunu belirtmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Kore tarafının sorunu çözme vaatlerinin etkisiz olduğunu ve İran'a sadece yarım milyon dolarlık gibi küçük bir sevkıyat gönderdiğini vurguladı.

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