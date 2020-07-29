Hac merasimi, müstekbir ve emperyalistelere karşı güç gösterisidir

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Hac merasiminin yaklaşması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ayetullah Hamanei mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün her zaman olduğu gibi ve her zamankinden daha fazla olarak İslam ümmetinin zorunlu çıkarı, birliktedir; tehdit ve düşmanlıklara karşı tek el oluşturan, görünen şeytan olan tecavüzcü ve gaddar Amerika ile tasmalı köpeği Siyonist Rejimin yüzüne yıldırım gibi bağıran ve zorbalıklara karşı cesurca göğüs geren bir birlik.

ABD sokaklarına göz attığımızda o hükümetin halkı ile sergilediği davranışlarını gördüğümüzde, o ülkedeki sınıflar arasındaki derin uçurumu incelediğimizde, o ülkenin yönetimi için seçilen insanların küçüklüğü ve aptallığı, korkunç ırkçılık, suçlu olmayan birini sokakta soğukkanlılıkla ve yayaların gözü önünde işkence yaparak öldüren görevli polisin gaddarlığına baktığımızda, Batı medeniyetinin ahlaki ve sosyal krizinin derinliğini ve ekonomik ve siyasi felsefelerinin boşluğunu görebiliriz.

Müslüman toplumların gam ve kederinni kendi gamımız olarak görüyor ve iyileşmesi için çalışıyoruz. Mazlum Filistin'e yardım, yaralı Yemen'e üzüntü duymak ve dünyanın her hangi bir noktasında zulüm altında olan Müslümanların kaygılarını paylaşmayı sürekli gayretlerimiz arasında görüyoruz.

ABD'nin Batı Asya'da bulunması, bölge halklarının zararına ve bu ülkelerin yıkımı ile geri kalmasına neden olmuştur. ABD'nin şimdili olaylarında ve ırkçılığa karşı hareketinde bizim kesin duruşumuz, halkı desteklemek ve o ırkçı devletin gaddarca davranışını kınamaktır.'

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