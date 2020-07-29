İran yolcu uçağındaki yolcuların hayatını tehlikeye düşürmek, hava terörüdür

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, düşmanların ülkeye ekonomik darbe vurmaya yönelik kurdukları komplolara işaret ederek, 'Onlar ekonomimizi çökertmeye, halkımızı ekonomik baskı altına almaya ve ekonomi temellerimizi yok etmeye çalışıyorlardı ancak Allah'ın yardımıyla ülke ve devletin temeli, ekonominin çerçevesi ve halkın asgari ihtiyaçları iyice yönetilmektedir' dedi.

Bu yıl çelik ve alüminyum sektörlerindeki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 49 olduğuna dikkati çeken Ruhani, 'Bütün önemli sanayilerde üretimimiz artmış, yani düşman büyük fabrikalarımızı kapatamamış ve hatta fabrikalarımız, geçen yıla kıyasla daha çok çalışmaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda düşmanın yeni yöntemlere başvurduğuna değinen Ruhani, 'Düşmanın diğer yöntemi, ülkemizde ihtilaf ve sorun yaratmaya çalışmaktır. Yılın başında koronaya rağmen düşman, devlet erkanı arasında sorun ve ihtilaf çıkarmaya çalışs da bu komployu da geride bıraktık. Tabi İslam İnkılabı'nın açıklamaları, titizliği ve açıklamaları üç erkimizin üzerinde etkili rol oynadı' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Beyaz Saray yöneticilerine şunu ilan ediyoruz: Sizin için İran'a karşı sadece bir yol vardır, bu da yasaların uygulanması ve halka verdiğiniz zararları telafi etmektir, çünkü başka bir yolunuz yoktur. İran halkının sizin baskı ve komplolarına boyun eğmesini sanıyorsanız yanılıyorsunuzdur. Eğer haklarımızdan vazgeçeceğimizi düşünüyorsanız böyle birşey yoktur ve eğer halkın ümitsizliğine kapılacağını aklınızdan geçiriyorsanız, halkın sizi ümitsizliğe kaptıracağını bilmelisiniz' diye ekledi.

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