Rabii: Amerika yasa dışı ve anormal davranışlarına son versin

Korona’ya yakalandığı için bu hafta yazılı olarak sorular yanıtlayan Rabii, ABD iki savaş uçağının Suriye hava sahasında Mahan Air uçağının taciz etmeleri ile ilgili, ‘’ Önceliğimiz bu olayın tekrarlanmaması yönündedir. Bu normal halk için korku ve terör yaratmaktır. Olayla ilgili İCAO’ya geniş bir rapor sunulmuştur ve ayrıca diğer hukuki seçenekleri de incelemekteyiz. ‘’ dedi.

Rabii, ABD Dışişleri Bakanının, ‘’ İrann karşısında sadece güç politikası cevap verir ‘’ sözleri ile ilgili, ‘’ABD yönetimi uzun zamandır işitme ve görme yetisini kaybetmiştir zira ne İran gerçeklerini görebiliyor ne de Amerikan uzmanlarının görüşlerini dinleyebiliyor. ‘’ dedi.

Rabii, İran’ın Güney Kore’de bloke edilmiş varlıkları ile ilgili, ‘’ Güney Kore’de beklentimiz yasa dışı davranışlarını gözden geçirmesi ve insani kalemlerde ticareti kolaylaştırmanın yanı sıra, korona ile mücadelede İran’ın ekonomik ve sağlık sıkıntılarını geride bırakmak için diğer yöntemleri de hızlandırılması yönündedir. ‘’ ifadesini kullandı.

Rabii, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Putin’e mektubu ve Dışişleri Bakanı Zarif’in Putin ile bir saatlik görüşmesi ile ilgili, ‘’ İran ve Rusya’nın ortak menfaatleri ve kaygıları vardır ve bunlar ili ülke yetkililerinin sürekli istişaaresini gerektirir. Bu mektup da bu konular hakkında ve iki ülke işbirliğinin geleceği ile ilgiliydi. ‘’ dedi.

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2012