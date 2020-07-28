İran’ın Venedik Film Festivalinin temsilcisi belli oldu

75. Venedik Film Festivali bu sene 2-12 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır ve Mecidi’nin Güneş isimli eseri festivalin yarışma bölümünde yer almaktadır.
Meciddi’nin yönettiği eserde İran sinemasının yaşayan ustası Ali Nesiriyan başrol oynamaktadır.
Çalışan çocukları konu alan film 38. Fecr Film Festivalinde en iyi film olarak seçilmişti.
Film Venedik’te dünyanını çeşitli ülkelerinden 17 film ile yarışacaktır.
Bu seneki Venedik festivalinin çeşitli bölümlerinde İran sinemasından diğer eserlerde yer alacaktır.
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2012
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