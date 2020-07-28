İran yapımı kısa film, Teksas'taki Uluslararası Pegasus Film Festivali'nde ödül kazandı

ABD'nin Teksas kentinde düzenlenen festivalin dünyanın genç film yapımcılarına yatırım yapmak ve özel ilgi göstermek amacıyla WFAA8 Dallas da dahil olmak üzere birçok medya kuruluşlarının haberleri arasında yer aldığını kaydeden Nadiri, ’Bu festivalde çevre teması ve fikri ve doğa tahribatı eleştirisi ile bu üç dakikalık kısa film, bu festivalin diğer kısa filmleriyle yarıştı’dedi.

2003 yıllında doğan Karen Cemal Ümidi geçen yıl, tarihi İsfahan kentinde düzenlenen 3. Gençlik Filmi Olimpiyatları'nda "Ben" adlı kısa belgeseli ile katılmıştı.

‘Son Hayatta Kalan’ isimli kısa film daha önce de 2019'daki 13. Ulslararası Tiflis Çocuk ve Ergenler Film Festivali'nde festival sekreteri ve yönetmeninin özel ödülü, 2018'de ise 2. İsfahan Gençlik Film Olimpiyatı jürisinin takdir ödülünü kazanmıştı.

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