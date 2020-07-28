28 Tem 2020 15:14
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İran yapımı kısa film, Teksas'taki Uluslararası Pegasus Film Festivali'nde ödül kazandı

İran yapımı kısa film, Teksas'taki Uluslararası Pegasus Film Festivali'nde ödül kazandı

Reşt, İRNA- Lahican Kültür ve İslami İrşat Kurumu Başkanı Nigar Nadiri, İranlı yönetmen Karen Cemal Ümidi’nin yönetmenliğini yaptığı "Son Hayatta Kalan" adlı kısa filminin Dallas Teksas'taki Uluslararası Pegasus Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'nü kazandığını açıkladı.

ABD'nin Teksas kentinde düzenlenen festivalin dünyanın genç film yapımcılarına yatırım yapmak ve özel ilgi göstermek amacıyla WFAA8 Dallas da dahil olmak üzere birçok medya kuruluşlarının haberleri arasında yer aldığını kaydeden Nadiri, ’Bu festivalde çevre teması ve fikri ve doğa tahribatı eleştirisi ile bu üç dakikalık kısa film, bu festivalin diğer kısa filmleriyle yarıştı’dedi.

2003 yıllında doğan Karen Cemal Ümidi geçen yıl, tarihi İsfahan kentinde düzenlenen 3. Gençlik Filmi Olimpiyatları'nda "Ben" adlı kısa belgeseli ile katılmıştı.

‘Son Hayatta Kalan’ isimli kısa film daha önce de 2019'daki 13. Ulslararası Tiflis Çocuk ve Ergenler Film Festivali'nde festival sekreteri ve yönetmeninin özel ödülü, 2018'de ise 2. İsfahan Gençlik Film Olimpiyatı jürisinin takdir ödülünü kazanmıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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