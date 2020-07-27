Zarif: Yeni dünya düzeni korona sonrası tam batılı olmayacak

Tahran üniversitesi Dünya Araştırmaları Fakültesinin İnstagram üzerinden yapılan canlı toplantısına konuşan Zarif, son 30 yılın dünyanın en karmaşık dönemlerinden olduğunu, bu dönem içinde savaşlar, facialar ve değişimlerin yaşandığını söyledi.

Soğuk savaş sonrası bazılarının yeni bir dünya yaratmaya çalıştıklarını fakat bunların gelecek gelişmelerini öngörü yerine tavsiye ettiklerini ifade eden Zarif, bu düzenin Amerika tarafından ilanının gelecek için reçeteler vermek gibi olduğunu söyledi.

Neler olup bittiğini öğrenmek ve kötü olayları önlemek için nerede olduğumuz ve nereye gideceğimizi bilmemiz gerektiğini ifade eden Zarif, ABD’nin yaratmaya çalıştığı yemi dünya düzeninin uluslararası camia ve Amerika için büyük bedelleri olduğunu söyledi.

Globalleşmeninn ticaretle 20. Yüzyılın başlarından başladığını fakat bunun güvenlik alanına bile uzatıldığını ifade eden Zarif, Amerika’nın yüksek güvenlik bütçesi ile herşeyi güvenlik çerçevesinde yerleştirdiğini ve bundan amacının dünyaya sulta olduğunu söyledi.

Zarif, Ameika’nın maceracılıklarının Amerikan halkının canına ve 8 Trilyon dolar’a mal olduğunu ve bunun sonucu olarak bölgede radikalizm ve terörizmin geliştiğini söyledi.

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2012