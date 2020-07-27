Nobaht: Ülkennin yatırım projelerinde iki milyon kişi çalışmaktadır

Zencan ilinde bir oturumda konuşan Nobaht, İran’ın zalimce ambargolarla boğuştuğunu fakat mevcut şartlarda bile bir çok yatırımın açılışının gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut zaman diliminin ülkenin karşılaştığı en tarihi önemlerden biri olduğunu ifade eden Nobaht, Amerika’nın günümüzdeki simgesinin dizini bir zenci vtandaşın boğazına sıkan polis olduğunu ifade etti.

Nobaht, hakkını arayan tüm milletlerin boğazlarında Amerika’nın dizi olduğunu belirterek, ve Amerika’nın da bugün İran’ı hedef aldığını belirtti.

Amerikan ambargolarının İran devletini ödemelerini yapamaz hale gelmesi, halkınn tahammül eşiğinin azalması ve İslam Cumhuriyetini güçsüz göstermek içn yapıldığını ifade eden Nobaht, tüm zorluklara rağmen iki milyon kişinin yatırım projelerinde çalıştıklaını söyledi.

Nobaht, yıllarca müzakere sonucu olan nükleer anlaşmanın akılsız biri tarafından bir kenara bırakılarak hem İran hem de dünya için sorunlar yaratıldığını belirterek, tüm bu şartlara ağmen ülkeyi yöneteceklerini ve ülke ilerlemesinin durdurulmayacağını söyledi.

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2012