27 Tem 2020 15:47
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News Code: 83886626
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İran'ın dış borç miktarı yüzde 4 düştü

İran'ın dış borç miktarı yüzde 4 düştü

Tahran, İRNA- İran'In dış borç miktarı bu yılın ilk üç ayının sonunda 8 milyar 655 milyon dolara düşerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.16'lık düşüş yaşadığı belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran 2020 ile biten 3 aylık dönemde ülkemizin toplam dış borcu 8 milyar 655 milyon dolar olarak açıklandı. Bundan 7 milyar 163 milyon dolarını orta ve uzun vadeli borçlar oluştururken, 1 milyar 492 milyon dolarını kısa vadeli borçlar kaleminden olduğu ifade edildi.

İran'ın borçlarının avro ile hesaplandığında ise ülkemizin toplam dış borcu avro cinsinden 7 milyar 742 milyon avro olarak kaydedildi. Bundan 6 milyar 408 milyon avroluk kısmı uzun ve orta vadeli borçlara aitken, 1 milyar 335 milyon avrosu ise kısa vadeli borçlardan oluştu.

İran'ın toplam dış borcu Mart 2020'de 9 milyar 31 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece ülkemizin dış borcu yılın ilk üç ayında düşüşe geçti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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