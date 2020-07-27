İran'ın dış borç miktarı yüzde 4 düştü

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Haziran 2020 ile biten 3 aylık dönemde ülkemizin toplam dış borcu 8 milyar 655 milyon dolar olarak açıklandı. Bundan 7 milyar 163 milyon dolarını orta ve uzun vadeli borçlar oluştururken, 1 milyar 492 milyon dolarını kısa vadeli borçlar kaleminden olduğu ifade edildi.

İran'ın borçlarının avro ile hesaplandığında ise ülkemizin toplam dış borcu avro cinsinden 7 milyar 742 milyon avro olarak kaydedildi. Bundan 6 milyar 408 milyon avroluk kısmı uzun ve orta vadeli borçlara aitken, 1 milyar 335 milyon avrosu ise kısa vadeli borçlardan oluştu.

İran'ın toplam dış borcu Mart 2020'de 9 milyar 31 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece ülkemizin dış borcu yılın ilk üç ayında düşüşe geçti.

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