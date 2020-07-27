İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 912’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 293 bin 606’ya yükseldiğini, 255 bin 144 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 819 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 255 bin 144 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 2 milyon 353 bin 532 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.