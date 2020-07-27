27 Tem 2020 15:36
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugün öğlene kadar İran'da 293 bin 606 kişinin koronavirüse yakalandığını, 255 bin kişinin ise iyileştiğini belirtti.

 Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 912’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 293 bin 606’ya yükseldiğini, 255 bin 144 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 819 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 255 bin 144 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 2 milyon 353 bin 532  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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