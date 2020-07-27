Persepolis futbolcusu Christian Osaguona, Türkiye'de İran'a dönüş sorununun çözülmesini bekliyor

Geçen sezonun ortalarında Persepolis'e katılan Nijeryalı oyuncu Christian Osaguona, korona salgını sonrası ülkesine dönmeye mecbur kaldı. Ancak İran futbol sezonunun 5 haftadan beri tekrar açılmasına rağmen Osaguona hala İran'a dönememiş durumda.

İran'a daha önce gelerek Persepolis'in şampiyonluk sürecine katılmayı hedefleyen Osaguona, korona nedeniyle Nijerya'dan İran'a uçuş olmaması dolayısıyla ülkemize gelemedi ve hala bu sorun ile baş başa kalmıştır.

İran'ı terk etmeden önce çalışma vize almaya çalışan ancak alamayan Osaguona, hala turistik vizeye sahiptir. Bu da korona salgını günlerinde İran'a dönüş yapmasının önündeki engeldir.

Buna rağmen Osaguona Türkiye'ye gelerek oradan ilk fırsatta İran'a gelmeyi hedeflemektedir. Osaguona'nın sorunlarının çözülmesinin rdından bu akşam veya yarın Tahran'a geleceği belirtildi.

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