Amerikalıların söz ve icraatlarında hiçbir dürüstlük yoktur

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, ABD'nin Afganistan Özel Temslcisi Zalmay Halilzad tarafından ortaya atılan iddialara yanıt olarak, 'Amerikalıların bölgemiz ve özellikle Afganistan'da iş birliği hakkında söyledikleri veya yaptıkları konusunda dürüstlük bulunmamaktadır. İran, ABD'yi dürüst görmüyor ve bölgede bulunmalarını özellikle Afganistan'da istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olduğunu düşünüyoruz’ dedi.

İran için önemli olanın Kabil hükümetine odaklanması gereken Afganlar arası diyalog olduğunu belirten Musevi, 'Bu konudaki herhangi bir yabancı müdahaleyi reddediyoruz. Elbette İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için kullanabileceği kapasitelere sahiptir’ ifadesini kullandı

ABD, bölgede ve Afganistan'daki başarısızlığından sonra, Afgan halkının iyiliğine ya da barış niyetinde değil de kendisini başarısızlıktan kurtarmak için bazı örgütlerle görüştüğünü dile getiren Musevi, 'İki Amerikan savaş uçağı, İran uçağını taciz etti. Amerikalılar her türlü soygunu dener: kara korsanlığından hava korsanlığına kadar. Suriye hava sahasındaki İran uçağına karşı gerçekleştirdikleri tehlikeli eylem, uluslararası standartlara aykırı olan tehlikeli bir eylem ve bir terör tehdididir. Dışişleri Bakanlığı olarak Genelkurmay Başkanlığı, Yargı ve Sivil Havacılık Otoritesi'nin yardımıyla ABD'nin bu eylemden pişman olması için adımlar atmaktayız. İran, Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği üzerinden harekete geçti ve başka adımlar da yapılmaktadır’ değerlendirmesinde bulundu.

ABD İran'a yönelik silah ambargosunu sürdürme hedefine ulaşamayacak

Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran silah ambargosunun garanti altına alınması gerektiği ile ilgili iddiası hakkında, 'ABD'liler bu sorunu çözmek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Hem BM Güvenlik Konseyi düzeyinde hem de bölgesel düzeyde tüm ülkeler üzerinde büyük baskı yarattılar. Güvenlik Konseyi'nin daimi ve daimi olmayan üyeleri baskı altındadır, ancak hem dostlara hem de Güvenlik Konseyi üyelerine İran'ın ABD baskısı altında 2231 kararın yasal hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledik' diye konuştu.

Musevi, 'Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelere göre, ABD'nin bu hedefe ulaşmasının ve diğer ülkelerin ABD'nin zorbalık ve gayri meşru taleplerine uymasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Amerikan baskısının duracağını ve boşuna bir şey yaptıklarını anlayacaklarını umuyoruz. İran ayrıca yasal hakkını elde etmek için çaba gösterecektir’ diye ekledi.